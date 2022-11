F1: Daniel Ricciardo pilote réserve chez Red Bull en 2023

Le pilote australien de 33 ans avait disputé 100 Grands Prix au volant d'une Red Bull entre 2014 et 2018, remportant sept victoires. Il était ensuite passé chez Renault et McLaren, où il sera remplacé par son compatriote Oscar Piastri l'année prochaine.

"C'est peut-être notre secret le moins bien gardé mais les rumeurs sont vraies: Daniel Ricciardo va revenir à la maison et sera notre 3e pilote en 2023", indique Red Bull dans un communiqué.

"Je suis très excité de revenir à la maison", dit Daniel Ricciardo, qui a remporté son 8e et dernier GP cette année en Italie. "La possibilité de contribuer à la meilleure équipe de F1 et d'être entouré par elle est extrêmement attrayante, tout en me donnant un peu de temps pour me ressourcer et me recentrer".

Les deux pilotes Red Bull en 2023 seront le champion du monde Max Verstappen et Sergio Perez.