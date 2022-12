La FIA a confirmé ce mercredi la mise sur pied la saison prochaine de six courses sprint le samedi la veille de six GP. Et les heureux élus sont l'Autriche et le Brésil, comme en 2022, mais aussi quatre nouveaux GP avec l'Azerbaïdjan (une première en ville), le Qatar, le Texas (Austin) et... la Belgique!

Alors que l'on a longtemps craint ne plus avoir de F1 à Francorchamps, les fans savent maintenant qu'ils auront droit en juillet prochain à deux courses de F1, une courte le samedi après-midi et le GP habituel le dimanche. La séance qualificative aura donc lieu le vendredi en fin de journée après une unique séance libre. Voilà de quoi donner encore plus d'attrait au rendez-vous belge et booster encore des ventes de tickets déjà très bien lancées. On devrait donc allègrement dépasser cette fois les 100.000 fans le dimanche. Un grand public qui pourra apprécier les nouvelles tribunes en cours de construction dans la descente vers le Raidillon.