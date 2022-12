Celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Williams Racing entamera la saison 2023 de Formule 1 avec un nouveau PDG et chef d'équipe ainsi qu'un nouveau directeur technique. Jost Capito, placé à la tête de l'écurie britannique suite au rachat par Dorilton Capital, et François-Xavier Demaison, ancien de Volkswagen tout comme son collègue allemand, feront bientôt leurs valises et quitteront Grove.