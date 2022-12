Vasseur chez Ferrari : plus qu'une question de jours...

C'est désormais une certitude : Frédéric Vasseur est le candidat numéro 1 pour succéder à Mattia Binotto afin de mener la Scuderia Ferrari à la victoire. Les derniers échos venant d'Italie vont de plus en plus en ce sens. Non seulement Vasseur s'est mis à l'Italien mais en plus, il aurait accepté la proposition de John Elkann, le président de Ferrari, et aurait même déjà trouvé son nouveau domicile à proximité de Maranello.