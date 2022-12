Andreas Seidl quitte McLaren pour rejoindre Alfa Romeo

L'Allemand, qui a été un acteur majeur du redressement de McLaren depuis son arrivée à Woking en 2019 comme team principal, occupera le poste de CEO de Sauber Group tandis que le nom du team principal officiant à ses côtés sera annoncé plus tard. Chez McLaren, c'est Andrea Stella, actuel directeur exécutif et ancien ingénieur de longue date chez Ferrari, qui occupera les fonctions de team principal.

"C'est génial de rejoindre Sauber Group à partir de janvier", commente Seidl. "Il s'agit d'une équipe avec une riche histoire en Formule 1 et d'une organisation que je connais très bien vu que je vis à Hinwil depuis quatre ans. J'ai hâte de rejoindre l'équipe et de travailler avec tous les collègues de Sauber Group sur les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés ensemble. Je tiens à remercier Finn Rausing et tout le monde chez Sauber pour leur choix : j'ai hâte d'honorer leur confiance avec mon travail"

"J'ai rejoint McLaren en 2019 et j'ai vraiment apprécié travailler avec Zak et l'équipe", poursuit-il. "Nous avons obtenu de bons résultats et j'en garderai toujours de bons souvenirs, Monza 2021 étant un moment fort sur le plan personnel et professionnel. L'équipe est sur une belle trajectoire, et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien, leur confiance et leur engagement. Merci à Zak et aux actionnaires pour leur compréhension de ma décision personnelle de relever un autre défi. Je souhaite à Andrea et à l'équipe tout le meilleur pour l'avenir"

Si Sauber a assurément trouvé un successeur digne de ce nom à Vasseur, c'est en revanche une mauvaise nouvelle pour McLaren. Andrea Stella saura-t-il être un meneur d'hommes idéal pour les Oranges ?