En enrôlant le géant automobile emblématique General Motors, fierté nationale là-bas, Michael Andretti a fait fort. Très fort. En effet, contrairement à Ford et Chrysler, jamais le colosse de Detroit n'avait osé mettre une roue dans le Circus.

Mais les temps ont changé et déjà présent notamment en Nascar et en IndyCar avec Chevy ainsi qu'en LMDh avec Cadillac, GM veut s'offrir une place au soleil dans cette F1 qui s'est fortement américanisée. Ainsi, le projet Andretti-GM, qui se fera sous l'identité Cadillac, vise à réunir tout le savoir-faire des yankees et, a minima, couper l'herbe sous le pied de Ford qui pourrait revenir en force avec Red Bull dès 2026.

Pour Andretti, agiter le géant GM au nez des dirigeants de la FIA et la F1 est également une opportunité de leur forcer la main vu que les différents acteurs du championnat ont fait preuve d'une grande frilosité envers les Ricains, histoire de ne pas couper une onzième part dans le gâteau des royalties que se partagent les dix teams actuels. Au vu de la force du projet, il serait désormais bien puéril de snober à nouveau Andretti...