"La Formule 1 peut confirmer que la saison 2023 sera composée de 23 courses. Toutes les dates de course existantes sur le calendrier restent inchangées", indique un bref communiqué officiel.

À l'origine, la Formule 1 devait revenir dans le pays pour la première fois depuis la pandémie de COVID le 16 avril, le calendrier initial ayant été publié en septembre dernier.

Stats, calendrier et classement; la saison de F1 en un coup d'oeil

Mais le mois dernier, il a été annoncé que la course était annulée en raison des règles strictes de la Chine sur le zéro COVID. Ceux-ci ont depuis été annulés uniquement pour entraîner une nouvelle épidémie grave de coronavirus dans le pays.

Près de 60 000 décès liés au COVID ont été signalés à travers la Chine la semaine dernière, et ce chiffre est considéré comme une sous-estimation étant donné que les médecins ne seraient pas autorisés à systématiquement énoncer le COVID comme cause de décès.

Les organisateurs chinois espéraient un report de la course à plus tard dans la saison, mais cela a maintenant été exclu. Il y avait une possibilité que la Formule 1 trouve une course de remplacement pour le 16 avril. Le Portugal était en pole position pour revenir sur le circuit de Portimao, les rumeurs en provenance de Lusitanie se montrant insistantes.

Le coup d'envoi de la saison 2023 sera donné à Bahreïn le 7 avril prochain.

Le calendrier de la saison 2023 de Formule 1