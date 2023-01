Haas lance la salve des F1 2023

Au cours des prochaines semaines, la saison des présentations des crus 2023 des dix teams de F1 va battre son plein. C'est Haas qui a officiellement lancé mardi les festivités en dévoilant la déco de sa future VF-23 qui sera officiellement révélée plus tard dans l'hiver. Le team américain n'a pas cassé les codes avec une déco noire, blanche et rouge vue et revue pour la F1 que pilotera Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Prochain acte le 3 février avec Red Bull Racing qui devrait dévoiler la vraie RB19 lors d'un événement pompeux à New York.