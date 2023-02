Toujours motorisée par un V6 d'origine Honda et conçue par l'équipe chapeautée par Adrian Newey, le monoplace autrichienne est une évolution de sa devancière qui avait écrasé la concurrence l'an dernier. Il faut d'ailleurs jouer au jeu des sept erreurs pour trouver une différence entre les deux machines, la présence de quelques nouveaux sponsors permettant de faire la distinction.

La RB19 sera toujours pilotée par Max Verstappen et Sergio Pérez qui devront défendre la couronnes des constructeurs que Red Bull a enfin dérobée à Mercedes l'an dernier. Verstappen tentera pour sa part de décrocher une troisième couronne d'affilée.

Mais, surtout, l'équipe de Christian Horner a profité de la présentation se déroulant à New York City pour confirmer son union future avec Ford. Le constructeur américain travaillera main dans la main avec Red Bull Powertrains pour concevoir le prochain V6 turbo hybride qui débutera en 2026. On verra ainsi des RBR mais aussi des AlphaTauri estampillées de l'ovale bleu à compter de cette date et ce jusqu'en 2030. Au minimum.