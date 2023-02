Livrée quasi inchangée pour Williams

C’est devenu une mode chez certains teams de F1 qui présentent d’abord leur nouvelle livrée avant leur nouvelle monoplace. C’est d’autant plus ridicule quand la robe en question est quasi identique à celle de la saison précédente ce qui est le cas pour la FW45 qui devrait prendre la piste la semaine prochaine pour quelques tours à Silverstone. Ceux qui rêvaient d’une livrée Gulf, nouveau partenaire ayant quitté McLaren, sont forcément déçus. Les pilotes Alex Albon et Logan Sargeant (là au moins il y a du changement avec l’arrivée du jeune Américain), eux, se moquent du plumage et espèrent que le ramage 2023 leur permettra de quitter les fonds de grille et de se battre en milieu de peloton pour les petits points.