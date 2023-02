Prenant logiquement le nom de C43, il s'agit de la dernière monoplace baptisée Alfa Romeo, la marque italienne faisant ses adieux à la F1 au soir du GP d'Abu Dhabi en novembre prochain. En 2024 et 2025, l'équipe effectuera deux saisons transitoires en reprenant le nom de Sauber avant d'entamer la grande aventure Audi dont la mise à feu est prévue en 2026.

Enfin une nouvelle déco !

Par rapport à la saison écoulée, le changement de livrée est radical. Le rouge si cher aux machines de compétition d'Alfa Romeo est désormais majoritaire tandis que le blanc disparait pour laisser place à du noir. Ce qui rend la machine plus agressive et surtout plus belle qu'auparavant.

On note d'ores et déjà une partie arrière inédite et un nouveau museau avant plus plongeant. La partie avant sera peaufinée dans la première partie de la saison.

Il s'agit de la première monoplace construite à Hinwil avec Andreas Seidl comme nouveau PDG de Sauber Group et Alessandro Alunni Bravi, manager de Stoffel Vandoorne, au poste de Team Representative. Valtteri Bottas et Guanyu Zhou demeurent les titulaires en place pour 2023.

Cette saison, l'objectif d'Alfa Romeo est de se battre plus régulièrement pour les points et d'être plus constant afin d'achever sa relation avec le Biscione sur une note positive avant de se tourner pour de bon vers les quatre anneaux d'Ingolstadt.