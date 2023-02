Aston Martin a des objectifs clairs en F1 : "Terminer dans le top 5"

Le message est clair : cette AMR23 à 95 % nouvelle par rapport à l’an dernier est une excellente base pour le futur. “Mais elle sera encore à 60 % différente en fin de saison car on va avoir un intense programme de développement”, annonce le directeur technique Dan Fallows.

Vandoorne à nouveau réserviste

”Je crois dans ce nouveau défi”, confie le quadragénaire Fernando Alonso qui retrouve notre compatriote Stoffel Vandoorne (absent lors de la présentation pour cause de tests avec la Peugeot Hypercar en Espagne), cette fois dans le rôle de réserve et pilote d’essais aux côtés du champion de F2 Felipe Drugovich. “Je sens beaucoup d’énergie positive. On ne sera pas contents avec une 4e ni une 3e ni une 2e place. Je suis convaincu qu’Aston Martin fera partie des tops teams dans 3, 4 ou 5 ans.”

Quand l’Espagnol ne sera plus là. “Mais Lance a les qualités pour devenir champion du monde”, flatte-t-il. On ne parierait pas dessus… “Notre équipe est passée l’an dernier de la 9e à la 6e place du championnat. On veut franchir encore un pas cette année. Terminer dans le top 5. Etre là pour monter sur le podium si une occasion se présente”, raconte le fils du patron avouant que lorsqu’il était jeune son idole était… Michael Schumacher, le champion qui battait régulièrement son nouvel équipier. On apprécie sa franchise autant qu’on aime cette monoplace et sa robe “british green”. Avec de plus gros rétroviseurs. Pour mieux voir ses rivaux loin derrière ? On n’en est pas encore là, mais voilà en tout cas un team ne manquant ni de moyens ni d’ambitions. Et sans doute candidat à la bataille derrière les trois grands avec Alpine et McLaren.