Et cette fois, les fans n’ont pas été grugés. C’est bien la MCL60 qui prendra la piste le 23 février pour les premiers tests officiels. Un nom de code spécial pour marquer le soixantième anniversaire de la naissance du team à qui Bruce McLaren a donné son nom en 1963. L’équipe possédant le plus gros palmarès après Ferrari avec 20 titres mondiaux, 183 victoires, trois succès aux 500 Miles d’Indianapolis et un aux 24H du Mans.

Une équipe de près de 1000 personnes dont 700 travaillent uniquement pour donner au plus jeune duo du plateau 2023, Lando Norris 23 ans et le débutant Oscar Piastri 21 ans, la meilleure monoplace possible.

Très jolie, la nouvelle arme de Woking se distingue surtout par ses pontons très affinés. Sa robe n’a pas trop changé par rapport à l’an dernier. On conserve la couleur originelle, l’orange papaye marié à du bleu ciel. Un mélange faisant penser à Gulf qui a quitté le pool de nombreux sponsors pour rejoindre Williams. Déjà présent l’an dernier, Google a pris de l’importance sur le capot arrière sous lequel se cache toujours le V6 Turbo Mercedes.

Piastri attend Vegas et Spa

Parmi les changements notoires, Andrea Stella a remplacé Andreas Seidl (parti rejoindre la future équipe Audi) au poste de directeur sportif. Un Italien, très prudent au petit jeu des pronostics : “On est réaliste sur le court terme, mais on a pas mal d’évolutions à venir.” Traduction : on n'est pas encore prêt pour rivaliser avec les trois gros teams ni donc pour la victoire. Celle que Lando Norris attend depuis quatre ans et demi. Mais que personne n’ose encore évoquer. “On va essayer de marquer le plus de points possible,” déclare sans se mouiller le numéro 81 sacré à tous les niveaux en dessous de la F1. La nouvelle star australienne qui a humilié Alpine avec un célèbre tweet l’été dernier (”Non, je ne roulerai pas pour vous.”) et est censée faire oublier le souriant Daniel Ricciardo. Un jeune Aussie citant Spa parmi ses trois rendez-vous les plus attendus avec Melbourne et Vegas. Sympa.

Voilà, à part quelques chouettes images des années 60, cette présentation balayée en quinze minutes à peine n’avait vraiment rien d’originale. Sauf la McLaren qui, elle, est bien l’originale. C’est déjà cela…