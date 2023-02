Il s'agit d'ores et déjà de la présentation la plus remarquable de cet hiver 2023. À mille lieux des lancements timides et même ratés, Ferrari a fait rougir de jalousie le rival Red Bull...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous