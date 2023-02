Pour le Français, l'objectif est clair même si les premiers effets de sa promotion en Rouge ne se feront pas sentir tout de suite : remporter au moins des deux titres mondiaux en 2023. De préférence celui des pilotes qui est le plus prestigieux et le plus médiatisé.

"Le plus important est d’avoir une Ferrari devant, c’est l’objectif de l’équipe", commente l'ancien patron d'Alfa Romeo. "Nous allons pousser pour les deux pilotes à Bahreïn, et le plus important est de mettre Ferrari en tête. Avant cela, nous aurons trois jours d'essais hivernaux à Sakhir. C’est à la fois beaucoup et très peu. Cela ne fait qu’une journée et demie par pilote. Rien ne remplace la vraie voiture et les vraies séances. Mais je suis sûr qu’ils seront prêts. Il faudra couvrir tous les aspects de la voiture en trois jours mais je suis sûr que ça ira".

Pour Charles Leclerc, l'objectif est limpide : se battre pour le titre mondial qui lui a échappé bêtement en 2022. "Nous avons fait un bon travail pour corriger nos faiblesses", explique le Monégasque. "On espère que ce sera mieux. L’objectif sera de rapporter plus de victoires, d’être plus réguliers et de se battre pour le championnat."