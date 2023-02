La Mercedes W14 présentée : “Là pour gagner à nouveau”

“ll y a une recherche constante de gain de poids, on aimait bien le noir d’il y a deux ans et donc nos monoplaces auront la couleur du carbone,” a expliqué le boss, un Toto Wolff excité par le nouveau challenge. “J’adore cette période de l’année où on met tout ensemble et on saute dans l’inconnu. On est convaincus que notre W14 sera plus rapide que la précédente, mais on attend avec impatience la comparaison avec nos concurrents la semaine prochaine. J’espère qu’elle sera aussi rapide qu’elle est jolie. Et qu’on pourra donner à nos pilotes l’outil dont ils ont besoin pour rivaliser avec Max Verstappen et Ferrari.”

On apprend plus dans la défaite

Aucun secret ne sera dévoilé bien sûr, mais un important travail a été effectué au niveau du fond plat (pour éviter le “marsouinage”), des suspensions, de l’aérodynamisme et donc du poids. “La différence à ce niveau de compétition se fait souvent dans les détails,” a déclaré Lewis Hamilton avant d’enfiler son casque pour un premier déverminage. “L’intersaison semble toujours un peu trop longue car on aime courir, c’est dans nos gènes, et on a hâte de mettre à nouveau notre casque et de rouler le plus vite possible, d’essayer de battre les autres.”

Et de décrocher sans doute ce huitième titre qu’il a le sentiment qu’on lui a volé en 2021.

Lauréat de son premier GP au Brésil, George Russell tentera lui de briguer sa première couronne : “On ne veut pas répéter 2022. Au final mes résultats n’étaient pas trop mauvais pour une première saison au top avec Mercedes, mais il est clair que je m’attendais à mieux.”

Toto Wolff aussi : “Statistiquement, plus vous gagnez de titres, plus la chance d’être battu un jour augmente. Voilà, cela a été fait. Je considère qu’on apprend toujours plus dans la défaite que dans les victoires. On a donc tiré les leçons de 2022 et on est prêts à aller rechercher ce pourquoi nous nous battons chez Mercedes : la première place.”

Voilà la concurrence prévenue : Avec ses flèches noires supersoniques, Mercedes est parée pour rejouer les premiers rôles dans “Stars War” version 2023.