L’épisode 5 consacré à Mick Schumacher est intitulé “Tel père tel fils”. Mais on y assiste plutôt à la dégringolade de Schumi Jr, viré par son team Haas en fin de saison.

Un reportage suscitant déjà une vive polémique parmi la communauté des fans après des propos cruels du patron Gene Haas. Après l’accident du jeune pilote allemand détruisant pour la deuxième fois de la saison sa monoplace dans les rues de Monaco, on entend une conversation au téléphone entre le directeur du team Gunther Steiner et le propriétaire où l’Américain traite Mick de “mort vivant”. Un commentaire pour le moins déplacé et particulièrement cruel quand on suppose (car personne en dehors de ses proches ne le sait vraiment) que son père, le septuple champion du monde, est dans un état végétatif depuis sa terrible chute il y a neuf ans à Méribel alors qu’il skiait justement avec son fils Mick.

Il est assez incroyable que personne n’ait songé couper ce commentaire au montage. On se demande quelle sera la réaction de la famille et l’entourage de Michael, toujours très protecteurs envers Mick qui a été intronisé mardi dernier pilote de réserve pour Mercedes F1 Team.

En attendant, les fans ont déjà pris sa défense et condamné les propos de Gene Haas dont l’écurie risque d’être désormais prise en grippe par les millions d’ex-fans du dieu toujours bien vivant Michael Schumacher qui n’aurait jamais toléré que pareille critique soit rendue publique.