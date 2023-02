Lance s'attend cependant à un rétablissement rapide pour retrouver le volant de son Aston Martin. Son aptitude à reprendre du service sera évaluée quotidiennement et l'équipe publiera à cet effet avant le Grand Prix de Bahreïn.

"J'ai eu un malheureux accident alors que je m'entraînais sur mon vélo en préparation de la saison", confirme le Canadien. "Je suis déterminé à retourner dans la voiture et je suis motivé par la saison qui m'attend avec l'équipe. Je suis déterminé à rebondir le plus rapidement possible."

Qui remplacera Stroll en cette fin de semaine ? Si d'aucuns rêvent de voir Sebastian Vettel reprendre le collier, c'est Felipe Drugovich qui devrait être désigné, le jeune Brésilien occupant le rôle de réserviste chez les Verts. Stoffel Vandoorne n'est en tous cas pas libre, le Courtraisien étant en action du côté de l'Afrique du Sud avec DS-Penske en Formula E.

Dans la suite logique, Drugovich disputerait le Grand Prix de Bahreïn si la convalescence de Stroll devait se prolonger. Pour le champion en titre de F2, les débuts dans la catégorie-reine auraient donc lieu bien plus tôt que ce qu'il imaginait...