Et Max Verstappen, le seul qui ne sera pas relayé cet après-midi, n’a pas mis longtemps à placer la nouvelle Red Bull RB19 (plus légère, se distinguant par ses pontons et son fond plat très travaillés) en pole.

Peu avant la pause, le double champion du monde a signé un meilleur chrono de 1.32.959, 294 millièmes devant la Ferrari SF23 de Carlos Sainz (visiblement avec pas mal de carburant) et 712 millièmes plus rapide que la nouvelle Williams FW45 d’Alex Albon.

Rien de bien significatif encore toutefois puisque l’on découvre de nouvelles F1 et que l’on reste à deux secondes et demie de la pole de Charles Leclerc en 2022.

Bons débuts de l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou, quatrième à 764 millièmes devant la Mercedes de George Russell (+1.215), la Haas du revenant Nico Hulkenberg (+1.465) et l’Aston Martin de Felipe Drugovich (+1.605). Le Brésilien, champion en titre de F2, remplace Lance Stroll, victime d’une chute en vélo.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (Alpine) et l’autre débutant Oscar Piastri (McLaren) ferment la marche à un peu moins de 2 secondes du meilleur temps.

Les essais reprendront à 13h pour 4h30 de roulage avec, à l’exception de Red Bull avec Verstappen, un changement de pilote dans les neuf autres écuries.