Verstappen de justesse devant… Alonso !

Séparées par quatre millièmes, les deux Ferrari de Carlos Sainz et son équipier monégasque suivent à un peu de quatre dixièmes. Une Scuderia où le nouveau directeur sportif Fred Vasseur a demandé au stratégiste de l’an dernier de rester à Maranello…

Cinquième du jour sur sa McLaren, Lando Norris est le premier Britannique du jour devant Lewis Hamilton sur une W14 bien mieux née que sa devancière et l’étonnante Williams d’Alex Albon (Logan Sargeant confirme au 10e rang). La FW45 est directement dans le coup ce qui ne semble pas le cas des nouvelles Alpine A523 de Pierre Gasly et Esteban Ocon respectivement 16e et 17e.

Mais tout le monde travaille sur des programmes et avec des pneus et poids différents, certains cachant leur jeu. Et tout peut très vite évoluer lors des deux prochains jours, Sergio Pérez relayant ce vendredi le premier poleman de la saison.