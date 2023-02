Le Chinois Guanyu Zhou sort de l’ombre

Séance écourtée aussi pour la Mercedes de George Russell, victime de soucis hydrauliques.

Outre l’Alfa en pole, l’autre bonne surprise est venue de l’AlphaTauri de Nyck De Vries, quatrième à six dixièmes juste derrière un Fernando Alonso confirmant que l’Aston AMR23 est bien née. On ne reverra plus l’Espagnol en piste à Barheïn avant les premiers essais libres officiels, pas plus que Max Verstappen donc, Guanyu Zhou ou Logan Sargeant. Septième de cette 2e séance de tests de 8h30, l’Américain a confirmé qu’il méritait son baquet et que la Williams FW45 n’écumera plus les fonds de grille. Difficile à ce stade de dire qui portera la lanterne rouge le week-end prochain. Mais le peloton s’est resserré et certains risquent de tomber de très haut…