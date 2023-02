"Lucky !" : une superbe série sur Bernie Ecclestone à voir absolument !

Et c'est justement à un Mr.E qui ne s'est jamais aussi rarement confié qu'on a droit avec la série "Lucky !". Pourquoi ce nom ? "Parce qu'au cours de mon existence, j'ai finalement été assez chanceux", narre le nonagénaire. Le réalisateur primé Manish Pandey, à qui on doit le film "Senna" sorti en 2010, est parvenu à obtenir les droits exclusifs sur cette série documentaire sur Ecclestone. Parce que l'histoire d'Ecclestone, c'est aussi celle de la Formule 1. Car le gaillard était là, avec son père, au tout premier Grand Prix de l'histoire du championnat à Silverstone en 1950.

Pendant huit épisodes d'environ 45 minutes, Bernie ne met à nu. D'abord seulement toléré par les grands patrons des écuries de F1 de l'époque, le principal intéressé, qui était un simple vendeur de voitures, raconte comment il est parvenu à s'imposer et obtenir la confiance des géants pour finalement devenir le maître du jeu avant de se faire débarquer comme un malpropre par Liberty Media en 2016. Ses débuts comme modeste pilote de Racer 500, son rôle de mentor pour Stuart Lewis-Evans et Jochen Rindt, l'aventure Brabham, le rôle des cigarettes, les jeux d'influences et politiques, les conflits avec le pouvoir sportif et notamment Jean-Marie Balestre,... absolument tout y passe ! Avec des images d'archive de grande qualité et parfois rares !

Bernie comme on ne l'a jamais vu !

Pour ceux qui connaissent la Formule 1 comme le revers de leur main, c'est l'occasion de redécouvrir de grands moments et de grandes affaires depuis l'oeil de la personne la plus controversée et redoutée du paddock pendant plus de 40 ans. Ecclestone nous délivre quelques détails croustillants qui en feront rire jaune plus d'un. Et pour les non-initiés, c'est une plongée comme jamais dans l'histoire de la Formule 1. Avec, comme dénominateur commun, la grande salle de réunion où on voit des légendes du championnat s'installer à la grande table autour de Bernie pour ensuite disparaitre au gré des événements de la vie. Et, au final, Bernie comme seul survivant pour éteindre les lumières et s'en aller en dernier.

Seul regret : "Lucky !" n'est pas encore disponible en francophonie. Il faut donc se perdre dans les méandres d'Internet pour trouver trace de la série sur un site de streaming et uniquement sous-titrée en Anglais. Ceux qui ne sont pas coutumiers de la langue de Shakespeare doivent donc prendre leur mal en patience. Alors que beaucoup d'entre vous se rueront sur la saison 5 de "Drive to Survive" ce vendredi, un tête-à-tête avec l'ancien grand argentier de la F1 ne se refuse pas. Bernie lui-même n'apprécierait pas.