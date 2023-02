Ferrari a augmenté la cadence et gagné une grosse demie -seconde par rapport à jeudi avec un meilleur temps signé par Carlos Sainz sur la SF23 en 1.32.486, toujours à plus de deux secondes toutefois de la pole du GP de 2022 de son équipier Charles Leclerc. C’est dire si l’on roule avec encore pas mal de carburant et l’on ne chasse pas encore vraiment le chrono.

Confirmation que la FW45 est bien née avec le deuxième temps à mettre à l’actif du “rookie” américain Logan Sargeant en 1.32.666. Fernando Alonso maintient aussi l’Aston Martin AMR23 aux avant-postes avec le 3e chrono en 1.32.969 devant l’Alfa Romeo de Zhou (1.33.170), le Chinois étant le pilote que l’on a le moins vu en piste ce matin puisqu’il n’a bouclé que 40 tours contre 85 à Yuki Tsunoda plutôt en mode simulation de course avec l’AlphaTauri, dixième et dernier en 1.37.687.

Sergio Pérez travaille aussi pour la course puisque le Mexicain n’est que septième, derrière la Haas de Kevin Magnussen et l’Alpine d’Esteban Ocon, mais devant les Britanniques Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) dont la MCL60 n’a pas l’air des plus performantes, le nouveau directeur sportif Andrea Stella annonçant qu’il ne faut pas s’attendre à des débuts fracassants et que l’objectif est de garder la quatrième place des constructeurs, les trois grands teams étant trop loin.

On notera aussi qu’on a aperçu notre compatriote Jérôme D’Ambrosio dans le garage Mercedes avec un rôle actuellement d’observateur pour notre ex-pilote de GP qui pourrait déboucher sur un emploi fixe. Après avoir travaillé pour Suzie Stoddart chez Venturi en Formula E, le Monégasque pourrait bientôt bosser pour son mari Toto Wolff.

Le classement de la matinée