Felipe Drugovich est troisième, une seconde derrière Leclerc. Avec la participation du pilote titulaire Lance Stroll encore incertaine pour le Grand Prix de Bahreïn, le pilote de réserve d'Aston Martin a engrangé des kilomètres importants avant que Fernando Alonso ne prenne la relève cet après-midi.

Sergio Perez (Red Bull) était le plus rapide des pilotes en pneus C3 avec un chrono 1:32.612 et le quatrième temps, suivi de Pierre Gasly (Alpin) et Alex Albon (Williams). Nico Hulkenberg a pris la septième place (Haas) devant Oscar Piastri (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Nyck de Vries (AlphaTauri).

Après deux jours sans le moindre problème, Alfa Romeo a connu des ennuis ce samedi. Valtteri Bottas a dû s'arrêter en bord de piste, un souci de boîte de vitesses étant suspecté. Ce fut le deuxième drapeau rouge de la matinée après que Sergio Pérez (Red Bull) ait connu un problème de capteur sans la moindre gravité.

L'autre incident notable sur la piste fut la sortie de route d'Oscar Piastri, la recrue australienne de McLaren perdant le fil de la bonne trajectoire au 10e tour. Piastri a ensuite passé une longue période dans le garage alors que McLaren était contrainte de réparer les pontons de sa monture.

La session repartira sur le coup de 13h15, heure belge.