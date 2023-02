Que serait la F1 sans Ferrari et ses monoplaces rouges ? L’écurie basée à Maranello est la plus ancienne et la plus mythique de la grille, la seule à avoir participé à tous les GP de l’histoire, soit 1041 courses. Son palmarès donne aussi le tournis avec 31 titres et 242 victoires pour les “Rouges” qui n’ont toutefois plus été couronnés depuis 2008, cela fait donc un sacré bail.

L’attente pour les tifosis devient très longue depuis la glorieuse époque Schumacher et le titre pilote décroché en 2007 par Kimi Raikkonen. Il est donc grand temps que la Scuderia, qui a misé sur le futur avec les jeunes Charles Leclerc et Carlos Sainz (seulement 6 succès à eux deux contre 104 pour la paire Mercedes, 39 chez Red Bull, 32 chez Aston et 10 pour Alfa), renoue avec le passé.

L’arrivée de Fred Vasseur, un vrai racer plutôt qu’un ingénieur, à la tête de l’équipe devrait aider à tirer le meilleur profit du potentiel de la SF23 qui disposera d’un V6 italien plus performant et plus fiable.

> La fiche en bref

Châssis : Ferrari SF23

Moteur : Ferrari V6 Turbo

Team basé à : Maranello (Ita)

Chef d’équipe : Frédéric Vasseur (Fra)

Pilotes d’essais : Antonio Giovinazzi (Ita) et Robert Schwarzman (Rus)

©IPM

Les statistiques

Débuts en F1 : Monaco 1950

GP disputés : 1041

Titres pilotes : 15

Titres constructeurs : 16

Victoires : 242

Podiums : 789

Poles : 237

Les pilotes

> Charles Leclerc

Le “petit prince” de Monaco est le nouveau Gilles Villeneuve pour les fans. Vice-champion du monde avec le plus grand nombre de pole position l’an dernier, il a tout ce qu’il faut pour contester la suprématie de Max Verstappen. En 2022, il lui a manqué la réussite, mais surtout la fiabilité, tant en termes de mécanique qu’au niveau de stratégies souvent foireuses. Les deux ont fait que le Monégasque a eu beaucoup de pression et a aussi commis des erreurs. Mais le potentiel du champion est là et Leclerc, soutenu par son ancien patron chez Alfa et ami Fred Vasseur, aura tous les atouts en 2023 pour exploser et jouer jusqu’au bout le titre mondial et doubler au moins ses cinq victoires en F1.

Numéro : 16

Nationalité : Monégasque (25 ans)

Débuts en F1 : 2018

Ecuries : Sauber 2018, Ferrari 2019

GP disputés : 102

Victoires : 5

Podiums : 24

Poles : 18

©AFP or licensors

> Carlos Sainz

“El Matador” a du mal à se défaire de l’étiquette de fils de champion du monde (deux fois en rallyes) devant sa place chez Red Bull, Renault puis Ferrari au lobbying de son père, le “Roi Carlos”. L’Espagnol ne possède en effet pas le même palmarès que Max Verstappen en karting par exemple.

Néanmoins, il a déjà confirmé sa pointe de vitesse. Avoir gagné son premier GP en 2022 l’a libéré après un début de saison où il a multiplié les erreurs en voulant trop en faire pour soutenir la comparaison avec l’enfant de la maison. Sainz Jr a démontré au monde entier au Brésil qu’il n’était pas un numéro 2 et ne comptait pas servir la soupe à Charles Leclerc.

Grand finisseur, capable de spectaculaires “remontadas”, il pourrait se mêler à la lutte pour le titre s’il réussit son début de saison et ne souffre pas de la supposée alliance Vasseur-Leclerc confortant a priori Leclerc dans le rôle de protégé de la Scuderia.

Numéro : 55

Nationalité : Espagnole (28 ans)

Débuts en F1 : 2015

Ecuries : Toro Rosso 2015-2017, Renault 2017-2018, McLaren 2019-2020, Ferrari 2021-…

GP disputés : 163

Victoire : 1

Podiums : 15

Poles : 3

L’avis de la rédaction

> Les plus

Duos de pilotes très rapides et s’entendant bien.

Moteur plus puissant.

Arrivée de Fred Vasseur, un patron qui a gagné dans toutes les formules inférieures.

Départ de Mattia Binotto qui a multiplié les erreurs et n’était pas fait pour diriger un team de F1.

La SF23 est une évolution de la monoplace de l’an dernier qui était sans doute déjà la plus rapide sur un tour.

> Les moins

Ferrari n’a plus remporté de titre depuis 15 ans.

La pression des tifosi et de la presse italienne montant en épingle le moindre faux pas.

Rivalité à gérer entre deux pilotes visant le titre sur le papier comme chez Mercedes, sauf qu’ici il s’agit de deux jeunes de la même génération visant leur premier sacre.

Leclerc et Sainz doivent arriver à maturité et commettre moins d’erreurs pour rivaliser avec un Verstappen en pleine confiance après deux titres et déjà au sommet de son art.

Le chiffre : 16

C’est le numéro de Charles Leclerc qui vise le titre pilote seize ans déjà après le dernier décroché par le Finlandais Kimi Raikkonen.