Le rêve en bleu plutôt qu’être fleur bleue. L’écurie Alpine F1 Team doit enfin prendre sa vitesse de croisière cette année. Après une victoire d’Esteban Ocon et un podium de Fernando Alonso acquis sur un coup de bol en 2021, l’équipe azure n’a pas décroché le moindre trophée l’an dernier. Et, surtout, il y eut la tumultueuse affaire Oscar Piastri qui a écorné l’image de l’écurie dirigée par Otmar Szafnauer. Pour 2023, il faudra donc laver l’affront à Enstone.

L’ancienne écurie Renault a donc mis les petits plats dans les grands pour la campagne à venir en recrutant Pierre Gasly aux côtés d’Ocon. Comme chacun le sait, les deux tricolores ne sont pas les meilleurs amis du monde. Si leur animosité s’est estompée au fil du temps, la moindre étincelle pourrait la raviver.

Alpine a de grandes ambitions pour 2023. Mais gare à ce qu’une gueguerre Ocon-Gasly n’anéantisse tout.

> La fiche en bref

Châssis : Alpine A523

Moteur : Renault V6 Turbo

Team basé à : Enstone (GB)

Chef d’équipe : Otmar Szafnauer (USA)

Pilote d’essais : Jack Doohan (Aus)

La fiche en bref d'Alpine F1 Team. ©IPM

> Les statistiques

Débuts en F1 : GP de Grande-Bretagne 1977 (sous le nom Renault)

GP disputés : 44

Titres pilotes : 0

Titres constructeurs : 0

Victoires : 1

Podiums : 2

Poles : 0

Les pilotes

> Esteban Ocon

Progressivement, le grand Esteban Ocon par la taille a montré qu’il avait l’étoffe d’un tout grand par le talent. Non seulement il ne s’est pas fait marcher sur les pieds par Fernando Alonso qui n’est pas le plus facile à vivre mais en plus, il a montré d’emblée qu’on pouvait compter sur lui à Enstone. Placé par Toto Wolff dès l’été 2019, Esteban a rarement été pris en défaut.

Ce Normand au sang andalou, dont les grands-parents sont originaires de Malaga, vivra une saison pour le moins particulière puisqu’il retrouvera son ancien ennemi juré. Que ça soit chez Force India avec Sergio Pérez ou avec Fernando Alonso plus récemment, il est parvenu à toujours collaborer avec des équipiers teigneux. Il devra désormais prouver qu’il peut travailler avec Gasly sans retomber dans les vieilles rancoeurs du passé.

Numéro : 31

Nationalité : Française (26 ans)

Débuts en F1 : 2016

Ecuries : MRT (2016)/Force India (2017-2018)/Renault-Alpine (2020-)

GP disputés : 111

Titres mondiaux : 0

Victoires : 1

Podiums : 2

Poles : 0

> Pierre Gasly

Il l’est l’un des pilotes les plus attachants du paddock. Gentil, sensible, Pierre Gasly est une vraie crème. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il est tendre sur la piste. Nombreux sont ceux qui pensent que le Français méritait un meilleur poste au sein de la galaxie Red Bull. Mais Max Verstappen et Helmut Marko étaient deux gros cailloux dans sa bottine de pilote. Pierrot a donc pris ses cliques et ses claques pour succomber aux sirènes d’Alpine.

Désormais affranchi du taureau rouge, Gasly n’aura pas la tâche aisée cette année avec un nouvel environnement à découvrir. S’il connait un peu Renault (il a couru en Formula E avec le losange !), l’écurie d’Enstone est une nouveauté. Mais les premiers essais à Abou Dhabi furent positifs et le garçon semble avoir ses premiers repères. Mais face à Esteban Ocon, il devra absolument marquer son territoire.

Numéro : 10

Nationalité : Française (27 ans)

Débuts en F1 : 2015

Ecuries : Toro Rosso-Alpha Tauri (2017-2022)/Red Bull (2019)/Alpine (2023-)

GP disputés : 108

Victoire : 1

Podiums : 3

Poles : 0

L’avis de la rédaction

> Les plus

Un team en constante progression

Szafnauer est un vieux lion de mer

Ocon et Gasly, deux pilotes redoutables

Des grandes ambitions pour 2023

> Les moins

L’affaire Piastri a laissé des traces

Gare à l’orage entre Ocon et Gasly

Un V6 Renault à la fiabilité aléatoire

Le patron d’Alpine, Laurent Rossi, parfois ingérable

Le chiffre : 600.000

C’est en euros, à peu de chose près, ce qu’a coûté l’affaire Piastri à Alpine en septembre 2022. L’équipe bleue a dû payer 266 000 € à McLaren, 140 000 € à Piastri, sans oublier 125 000 € pour les honoraires des membres du jury du conseil de reconnaissance des contrats. Un montant supplémentaire de 18 500 € a dû être payé pour couvrir les intérêts du CRB.