L’écurie aux Flèches d’Argent est une des plus anciennes et plus auréolées de la F1. Après avoir perdu le titre des pilotes en 2021 dans la confusion d’Abu Dhabi, Benz, trop le nez dans le volant, a mal appréhendé la nouvelle règlementation et galéré l’an dernier notamment en raison d’un handicapant phénomène de marsouinage. Un défaut que les ingénieurs ont gommé en travaillant essentiellement sur le fond plat et les suspensions.

Les détails ont été soignés sur la W14, une évolution plutôt qu’une révolution qui a changé de coloris et est revenue au noir de 2021 pour gagner du poids en peinture ! En espérant que la saison ne soit plus de la même couleur.

> La fiche en bref

Châssis : Mercedes W14

Moteur : Mercedes V6 Turbo

Team basé à : Brackley (GB)

Chef d’équipe : Toto Wolff (Aut)

Pilote d’essais : Mick Schumacher (All)

La fiche de l'écurie Mercedes. ©IPM

> Les statistiques

Débuts en F1 : GP de France 1954

GP disputés : 270

Titres pilotes : 9

Titres constructeurs : 8

Victoires : 125

Podiums : 281

Poles : 136

Les pilotes

> Lewis Hamilton

Recordman du nombre de titres mondiaux à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton, alias “King Lewis”, a vacillé de son trône fin 2021 quand un directeur de course changeant subitement les règles lui a volé un 8e titre qui semblait acquis au terme d’une lutte intense face à Max Verstappen. Une W13 mal née lui a donné des douleurs de dos et ne lui a pas permis de prendre sa revanche l’an dernier. Mais ce qui lui a fait le plus mal sans doute c’est la domination de son jeune nouvel équipier George Russell. Ce dernier a offert à Mercedes son seul succès de l’année et a devancé son maître et compatriote au championnat.

À 38 ans, la pop star anglaise est-elle en mesure de lutter pour un 8e titre mondial ou son temps est -il révolu et va-t-il subir à nouveau la loi de la nouvelle génération Verstappen-Leclerc-Russell ? Le vieux lion peut-il encore faire peur aux jeunes loups ? On pense que oui. Le Britannique souhaitant prolonger son contrat d’encore plusieurs années en est aussi convaincu.”

Numéro : 44

Nationalité : Britannique (38 ans)

Débuts en F1 : 2007

Ecuries : McLaren (2007-2012)/Mercedes (2013-)

GP disputés : 297

Titres mondiaux : 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Victoires : 103

Podiums : 188

Poles : 103

> Georges Russell

Georges Russel est le new Golden-Boy de la F1. Une attitude de parfait gentleman, le gendre idéal, jamais un mot plus haut que l’autre, poli et malin. Pourtant, une fois dans la voiture c’est un véritable tueur, un pilote extrêmement rapide sur un tour, dans les conditions difficiles (notamment sous la pluie), quelqu’un ne lâchant jamais le morceau, bref le digne successeur de Lewis Hamilton qu’il a déjà battu sans fanfaronner et avec un profond respect. Il a du mordant ce Russell dont on va encore entendre parler dans la prochaine décennie.

Sa première victoire, l’an dernier après une faute en qualifications au Brésil, lui a donné encore plus d’aplomb et ne sera certainement pas la dernière.

Numéro : 63

Nationalité : Britannique (25 ans)

Débuts en F1 : 2019

Ecuries : Williams (2019-2021)/Mercedes (2020-2022-)

GP disputés : 82

Victoire : 1 Podiums : 9

Les détails ont été soignés sur la W14, avec une évolution plutôt qu’une révolution de la monoplace.

L’avis de la rédaction

> Les plus

Un redoutable duo de pilotes alliant jeunesse et expérience.

Une équipe revancharde ayant appris de ses erreurs.

Une culture de la victoire et un sacré savoir faire.

Un vrai meneur avec le mauvais perdant Toto Wolff.

Saine émulation entre les deux Britons se tirant par le haut.

Choix stratégiques souvent judicieux.

Lewis Hamilton a toujours faim.

> Les moins

Une évolution de la W13 sera-t-elle suffisante pour revenir au top sur tous les circuits ?

Le moteur Mercedes est-il encore le meilleur ?

Lutte interne, Lewis Hamilton va difficilement accepter d’être battu une seconde année consécutive, surtout si les victoires sont à nouveau en jeu.

Stoffel Vandoorne n’est plus pilote de simulateur pour eux.

Le chiffre : 8

Mercedes a aligné 8 titres constructeurs consécutifs entre 2014 et 2021 et leur septuple champion du monde Lewis Hamilton vise toujours le record absolu de 8 titres mondiaux pour distancer Schumi.