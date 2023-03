L’ancien patron de Michael Schumacher donne des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé

Près de dix ans après son accident de ski, on ne sait toujours pas dans quel état de santé se trouve Michael Schumacher. Sa famille entretient le flou le plus total à ce sujet et ne laisse filtrer quasiment aucune information. Si cela n’empêche pas quelques fuites de temps à autre, l’état de santé de Schumi suscite de nombreuses interrogations chez ses fans.