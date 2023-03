Le jackpot prévu à Las Vegas est prometteur. C’est Liberty Media qui sera directement promoteur de l’épreuve, une évolution significative du modèle économique par rapport à l’ère Ecclestone. Et bonne nouvelle, la F1 pourra se produire dans la ville du péché pour au moins 10 ans, même si seulement trois éditions sont prévues pour le moment ! "Le Super Bowl 2024 à Las Vegas ne durera qu'un an tandis que nous, nous allons laisser notre empreinte pour plus longtemps", a déclaré Stefano Domenicali, G.O de la F1. "Nous allons avoir une succursale permanente dans la ville, et nous allons marquer les esprits non seulement pour la semaine de l'événement, Vegas sera un endroit où nous développerons la F1".

Si ça vous intéresse, le Caesars Palace propose une expérience ultra-VIP décadente pour le GP. Le prix du billet ? Cinq millions de dollars !