GP de Bahreïn essais libres 1 : Sergio Pérez (Red Bull) tire le premier

Red Bull a simplement confirmé qu’elle restait la référence, l’équipe à battre avec le meilleur chrono de ce midi à mettre à l’actif de Sergio Pérez. Le Mexicain a tourné en 1.32.758 en pneus tendres. C’est toutefois encore très loin de la pole de la Ferrari de Charles Leclerc en 2022. Tant chez les “Rouges” et que chez Mercedes, on est resté en pneus mediums intermédiaires de sorte qu’il est encore quasi impossible d’évaluer des rivaux ces champions du monde.

Cinquième, Charles Leclerc est resté à une seconde et demie, tandis que Carlos Sainz fermait la marche après avoir perdu un train de pneus mediums suite à un magistral tête-à-queue.

Difficile aussi de savoir où se situent les Mercedes, neuvième (Lewis Hamilton) et dixième (George Russell), mais à plus de deux secondes dans la fournaise (40 degrés sur la piste) de Sakhir.

Max Verstappen aussi a caché son jeu. Il était près d’une seconde en avance sur son équipier à l’issue des secteurs 1 et 2, mais a relâché son effort pour échouer troisième à 617 millièmes.

Confirmation que l’Aston Martin AM23 est bien née avec le deuxième temps de Fernando Alonso à 438 millièmes de la “pole” de ce midi.

Malgré un poignet facturé il y a une dizaine de jours, Lance Stroll a participé aux essais qu’il a terminés au 6e rang. Voilà qui confirme surtout la bonne tenue des monoplaces “British Green”

Mais on le répète, tout ceci n’était encore guère représentatif. On y verra déjà un peu plus clair à l’issue de la deuxième séance libre de cet après-midi, à 16h30 chez nous.