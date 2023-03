Les 5 raisons pour lesquelles le championnat de F1 n’est pas déjà plié

Non, Max Verstappen et Red Bull ne sont pas déjà titrés après un GP

Les inquiétudes, dans le paddock et parmi les spectateurs neutres fans de F1, étaient vives à l’issue du premier GP de ce dimanche et de la domination outrancière des Red Bull RB19 et plus particulièrement de la monoplace N°1 de Max Verstappen. Risque-t-on réellement d’assister à une saison monotone avec une suprématie d’un seul team comme ce fut le cas au début des années 2000 avec Ferrari et Michael Schumacher, durant huit ans avec Mercedes et la plupart du temps Lewis Hamilton ou durant...