Ferrari vs Porsche : choc de légendes au sommet de l’endurance

Pour de nombreux fans, ce sont les deux marques les plus prestigieuses du sport automobile. Pour leur histoire, leurs victoires sur les plus grandes courses du monde mais aussi leurs créations mythiques qui apportent leur lot d’émotions à chaque apparition. Et pourtant, elles ne se sont plus officiellement croisées au sommet de l’endurance depuis le début des années 70 quand les légendaires 917 croisaient le fer avec les tout aussi légendaires 512S. Un match d’anthologie romancé par le film Le Mans avec Steve McQueen. Il s’agit bien entendu de Porsche et Ferrari.