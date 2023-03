Le Hollandais a été deux dixièmes plus rapide que Fernando Alonso, qui a confirmé que le rythme d'Aston Martin vu à Bahreïn n'était pas un mirage. L'AMR23 se comporte admirablement bien sur une piste très différente.

Sergio Perez (Red Bull) était le troisième pilote le plus rapide devant Esteban Ocon (Alpine). George Russell complète le Top 5 pour Mercedes devant Pierre Gasly (Alpine). On trouve ensuite Lance Stroll (Aston Martin) et Nico Hülkenberg (Haas). Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ferment le Top 10 de cette deuxième séance d'essais libres.

Les EL3 auront lieu demain à partir de 14H30, heure de Bruxelles.