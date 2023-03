GP d’Arabie Saoudite : Le pronostic d’Olivier de Wilde

1er Sergio Pérez : “Le Mexique est à l’honneur ce dimanche avec la manche WRC à l’issue de laquelle Thierry Neuville pourrait devenir le nouveau leader du Mondial, mais aussi grâce à Sergio Pérez qui a signé ce samedi la deuxième pole position de sa carrière, sa deuxième consécutive à Djeddah. Comment a-t-il réussi à devancer son double champion d’équipier ? Tout simplement pas K-O technique, Max Verstappen ne prenant pas part à la Q3 suite à un bris de différentiel sur sa RB19 alors qu’il n’avait pas encore accompli un seul tour lancé en Q2. “Checo” n’est jamais aussi fort que lorsque son équipier a des soucis et que son team a besoin de lui. Avec le handicap dont souffrira Max sur la grille, le Sud Américain sait qu’il a une réelle chance de s’imposer ce dimanche et peut-être, si Max ne termine pas deuxième, de mener le championnat du monde. Une occasion en or que Pérez ne voudra pas manquer. S’il réussit son envol, ses rivaux ne pourraient très bien plus le revoir que sur la plus haute marche du podium. Depuis le début du week-end, les Red Bull semblent au-dessus du lot, tant sur un tour que sur les longs runs. Reste à voir ce qu’il en sera de la fiabilité…”

2e Fernando Alonso : “Troisième à l’issue des qualifications, Fernando s’élancera en fait en première ligne suite à la pénalité de dix places infligée à Charles Leclerc pour avoir déjà monté un 3e boitier électronique sur sa Ferrari. Le Monégasque a certes terminé à un dixième et demi de la pole, mais aurait sans doute pointé au 3e rang et bien plus loin si Max n’avait pas rencontré de soucis. Le Matador lui ne se fait pas prier. “Le dimanche est généralement mieux que le samedi qui reste notre point faible. Notre monoplace est très bien en course et ne dégrade pas fort les pneus. Je suis confiant. On va voir ce que l’on peut faire.” Le rêve serait qu’il prenne le meilleur envol. Un 33e succès ne serait alors pas à exclure. De manière réaliste, on peut tabler sur un nouveau podium. Les Ferrari sont loin, Sainz n’est pas dans le rythme et Leclerc s’élancera douzième, tandis que les Mercedes partiront aussi derrière, Russell prenant nettement le meilleur sur Lewis Hamilton.”

3e Max Verstappen: "Red Bull a remplacé les boîtes de vitesses des deux RB19 par précaution avant la troisième séance libre. Et c’est précisément un bris de transmission qui a causé la perte de Max en Q2, alors qu’il n’avait pas encore eu le temps de boucler le moindre tour. Y-a-t-il un lien de cause à effet, un élément a-t-il été mal remonté ? Nettement dominant depuis le début du week-end, Max a l’arme pour remonter du 15e rang d’où il s’élancera sur le podium, c’est certain. Mais attention, il devra éviter les accrocs du premier tour et devra prendre plus de risques qu’ailleurs sur un circuit où la visibilité est réduite dans les enchaînements et où dépasser n’est pas aussi évident qu’à Francorchamps par exemple où il était revenu l’an dernier de la 16e à la première place. Voilà en tout cas un challenge comme il les aime. Sur un circuit normal, on aurait parié qu’il pouvait encore gagner. A Djeddah, cela risque de s’avérer un peu plus compliqué. Et Sergio Pérez qui avait terminé à 12 secondes à Barheïn après un mauvais départ ne l’attendra pas en cours de chemin.”