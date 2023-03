GP d'Arabie saoudite : Pérez en pole, Verstappen trahi par sa Red Bull !

Première alerte pour le champion en titre cette saison, qui s'élancera dans les abysses de la grille. "Je pourrai remonter demain. Gagner, je ne sais pas. Mais je vais tout donner demain. Je suis sûr que Pérez sera en pole", commente Max au micro de Canal+.

Et la prophétie de Verstappen allait se réaliser puisque Sergio Perez réalisait effectivement la pole position avec un chrono en 1:28.265. C'est la deuxième pole de la carrière du Mexicain, lui qui avait décroché sa première ici même à Djeddah.

Charles Leclerc (Ferrari) réalise le deuxième temps, à 155 millièmes du pilote Red Bull. Mais il reculera de dix rangs demain suite à son changement de boîtier électronique. C'est donc Fernando Alonso, troisième au chrono, qui accompagnera Pérez en première ligne. La hype Aston Martin n'est pas prête de s'arrêter.

On retrouve ensuite George Russell (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari). Lance Stroll partira cinquième mais le Canadien aurait pu signer la première ligne sans une faute dans son dernier tour. Suivent Esteban Ocon (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), l'étonnant Oscar Piastri (McLaren) et Pierre Gasly (Alpine).

Parmi les autres déceptions, on notera les deux AlphaTauri et les deux Williams éliminées en Q1 mais aussi Lando Norris qui refait la géométrie de sa McLaren au virage 27. Le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite sera donné dimanche à 18 heures pétantes.