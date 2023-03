GP d'Arabie saoudite: Alonso sévèrement privé de podium

L’Espagnol s’est en effet décalé trop à gauche sur son emplacement en première ligne. Si tout pilote doit impérativement être dans sa case, Alonso n’a rien gagné en se mettant de la sorte puisque le côté gauche est la partie la plus sale de la grille. Le voir prendre la tête au premier virage face à Sergio Perez n’est donc que plus remarquable. Écopant de cinq secondes de pénalité pour cette boulette, Fernando les purgeait logiquement à son pitstop tandis que son écurie respectait scrupuleusement le temps requis avant de changer les pneus.

Sauf que le préposé au cric avait déjà calé son matériel sous la quille de l’Aston Martin n°14, prêt à manœuvrer ! Une infraction selon la FIA qui décidait, comme pour Esteban Ocon à Sakhir, d’infliger 10 secondes à Alonso. L’Asturien n’aura célébré son podium que quelques minutes avant de céder son trophée à George Russell.

Russell gêné d’être 3e

Dura lex sed lex. Chez Aston, on peut commencer à réviser son latin. Même dans le camp Mercedes qui a pourtant profité du tapis vert, on est gêné de récupérer le podium de la sorte. “C’est sévère”, admet Toto Wolff, le boss de Mercedes. “La pénalité de Fernando est sévère, enchaîne George Russell. C’est un podium mérité qui lui est enlevé mais je vais prendre le trophée et ne pas trop me plaindre !”

Médaillé de bronze moral, Alonso ne pouvait qu’accuser le coup. Mais le principal est ailleurs : les AMR23 sont définitivement les deuxièmes meilleures voitures du plateau et, si Lance Stroll n’avait pas été trahi par sa mécanique, les Verts auraient pu marquer de gros points au championnat des constructeurs. “Ça m’aurait fait un peu plus mal s’ils me l’avaient retiré avant que je ne monte sur le podium, mais au moins ils l’ont fait après le champagne”, ironise Fernando.

À coup sûr, ce n’est que partie remise pour le père Fernand !