Sans doute Max Verstappen remonté de la 15e à la 2e place avec une facilité déconcertante même s’il a été bien aidé à mi-course par la sortie de la voiture de sécurité. Malgré la crainte d’une panne mécanique identique à celle des qualifications (il entendait des bruits suspects au niveau de sa transmission), le double champion est allé chercher le point du meilleur tour dans sa dernière ronde pour garder la tête du championnat.

La confirmation :

Red Bull évolue bien sur une autre planète. Sergio Pérez et Max Verstappen se sont échangé les meilleurs tours en course et ont véritablement tourné une fois encore autour de la concurrence. Cela devient quand même inquiétant pour la suite du championnat… Dans une autre mesure, on peut aussi dire que Fernando Alonso a aussi confirmé qu’Aston Martin était actuellement la deuxième force du plateau même s’il a dû offrir la 3e marche du podium sur tapis vert à George Russell.

La surprise :

Pourquoi la direction de course a-t-elle décidé de sortir la voiture de sécurité au 18e tour alors que Lance Stroll avait pris le soin de ranger son Aston en roue libre à un endroit où les commissaires pouvaient intervenir sans aucun risque ? Cela a facilité la remontée de Verstappen et ruiné la course des Ferrari qui avaient déjà changé de pneus.

Le dépassement :

Le Danois a dû se montrer très incisif pour venir à bout d’un Yuki Tsunoda longtemps accroché à son point et retardant au maximum ses freinages en bout de ligne droite. Pour le reste, les dépassements avec le DRS semblaient beaucoup trop faciles et n’avaient donc pas grand intérêt.

La déception :

Une fois encore avec de modestes 6e et 7e places de Carlos Sainz, jamais dans le coup, et de Charles Leclerc parti 12e et contraint de rester derrière son équipier après une voiture de sécurité permettant à Lewis Hamilton de passer devant les “Rouges”. Il y a clairement pas mal de boulot du côté de la Scuderia où les tensions sont déjà de plus en plus palpables après deux GP sans résultat digne de ce nom.

La remontée :

Parti 15e, Max s’est retrouvé 13e au premier tour, 10e après 10 tours, 6e au 14e, 4e au 18e et 2e au 25e. Il n’a toutefois jamais réussi à revenir dans le sillage direct de son équipier Sergio Pérez vainqueur de son 5e GP.

Le flop :

Il a fallu plus de la moitié du GP, soit près de cinquante minutes pour décider d’infliger une seconde pénalité à Fernando Alonso qui n’aurait pas bien purgé ses cinq secondes de pénalité car il était décalé de 15 cm à gauche sur la grille de départ. Cela enlève un podium mérité à l’Espagnol qui, s’il avait su plus tôt qu’il allait être sanctionné aurait pu pousser un peu plus en fin de course.

La question :

Le championnat va-t-il se jouer uniquement entre les pilotes Red Bull ? En attendant une version B de la Mercedes pour le début de l’été, une Ferrari plus compétitive (que se passe-t-il avec Carlos Sainz ?) et des évolutions promises pour bientôt du côté d’Aston Martin, il y a vraiment les RB19 et les autres ? Deux catégories et un gouffre entre les deux ce qui n’est pas bon pour l’intérêt de la F1.

Le chiffre :

13. Le nombre de places gagnées en 25 tours par Max Verstappen. Seul Sergio Pérez lui a résisté. Mais en aurait-il été de même sans d’étranges bruits à nouveau au niveau de la transmission et les craintes d’une nouvelle défaillance ?

La phrase :

Celle de Lewis Hamilton à propos de sa nouvelle Mercedes : “Je ne suis pas connecté avec cette voiture. Ils n’ont pas suivi mes conseils l’an dernier. Je savais qu’on ne serait pas plus compétitifs… ”