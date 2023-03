Après un premier doublé Red Bull, Max Verstappen et son écurie vont-ils confirmer leur suprématie et prendre déjà un chemin favorable vers une 3e titre mondial ? Ou les Ferrari, à la peine à Bahreïn, vont-elles faire preuve de plus de fiabilité et de performance pour venir stopper la marche en avant du Néerlandais. À moins que Fernando Alonso, toujours vaillant à 41 ans, ne vienne se mêler à la course en tête après son podium avec Aston Martin en ouverture de la saison.

