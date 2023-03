GP d'Arabie saoudite: Fernando Alonso récupère finalement sa troisième place!

Il avait ensuite profité de l'intervention de la voiture de sécurité pour rentrer aux stands et effectuer cette pénalité, mais un cric avait touché sa voiture, provoquant une nouvelle sanction de dix secondes officialisée après la cérémonie protocolaire.

Aston Martin a fait appel de cette sanction et a finalement eu gain de cause en prouvant que plusieurs écuries n'avaient pas été pénalisées dans des cas similaires par le passé, obligeant la FIA à revoir sa décision.

Ce retournement de situation permet à Alonso de décrocher le 100e podium de sa carrière, le deuxième en deux courses cette saison après sa troisième place à Bahreïn il y a deux semaines. Il totalise 30 points au classement des pilotes, à respectivement 13 et 14 longueurs de Sergio Pérez et Max Verstappen, premier et deuxième dimanche.

L'écurie britannique récupère également la deuxième place au championnat du monde des constructeurs, à égalité de points (38) avec Mercedes.