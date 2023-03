Pérez remporte le “street fighter” de Djeddah

Dimanche sur les rives de la Mer Rouge, le Mexicain a rappelé pourquoi Red Bull lui a fait confiance. Il est à Milton Keynes parce qu’il est capable de marquer de gros points si jamais la course de son capitaine devait être contrariée. Pendant toute la course, Checo a mené un véritable rythme effréné pour résister au retour de Verstappen. En dernière partie d’épreuve, l’écart n’a jamais fondu entre les deux hommes. Pérez, qui refuse d’être un Barrichello en combinaison bleue, a même fait preuve d’une certaine rébellion quand son écurie lui a intimé l’ordre de ralentir. Parce que le gaillard a prouvé qu’il ne comptait pas s’effacer si une occasion de gagner se présentait à lui.

La leçon du lieutenant

Pérez sait qu’il lui faudrait un sacré concours de circonstances pour tenir la dragée haute à son équipier au championnat. Mais en attendant, le Latino-Américain savoure le moment présent. Ce n’est pas tous les jours qu’on tient en respect un gaillard comme Verstappen, après tout ! “Ça a été plus dur que je l’attendais”, commente Sergio. “On a fait un bon travail dans le premier relais mais la Safety Car a failli nous enlever la victoire. J’en étais proche l’an dernier et cette fois c’est fait. L’équipe a fait un travail fantastique, ils ont travaillé très dur tout le week-end. On a eu des problèmes mécaniques qu’ils ont réussi à régler, et c’est génial pour eux”.

Dans le camp Verstappen, le langage corporel trahissait une pointe d’amertume. Voir Pérez résister de la sorte peut être considéré comme un crime de lèse-majesté par Max et son entourage. Toujours est-il que le Hollandais peut s’estimer heureux de son résultat puisqu’il a sauvé les meubles et garde la tête du championnat. Là aussi, il a bénéficié de la chance des champions en s’arrêtant au bon moment avec la sortie de la Safety Car en début de course. “Ce n’était pas simple de remonter”, avoue-t-il. “Dans le premier secteur, c’était difficile, je glissais beaucoup, je les ai remontés un par un et je suis très heureux d’être revenu jusqu’au podium. J’ai eu des bruits inquiétants dans ma monoplace jusqu’à l’arrivée, mais j’étais deuxième, l’écart derrière était grand, et j’ai décidé d’assurer la deuxième place et de faire attention, c’était déjà une belle remontée et je m’en suis contenté. J’ai juste tenté le coup à la fin pour gagner le meilleur tour en course et ça a fonctionné”.

À Djeddah, les Red Bull ont collé une nouvelle claque à la concurrence. Et on se demande bien qui les renversera…

Un point d'honneur

La nouvelle domination outrancière des Red Bull en Arabie n'a pas fait peur qu'à la concurrence. Le spectateur neutre s'est posé des questions sur la facilité déconcertante avec laquelle Max Verstappen est remonté de la 15e à la 2e place avant d'entendre des bruits bizarres. C'est inquiétant pour la suite du championnat.

Seul intérêt pour l'instant : la lutte intestine entre Sergio Pérez et son équipier. Pole et victoire, le Mexicain a parfaitement profité de la défaillance à Djeddah de son voisin de stand. Il s'est énervé quand il a eu l'impression que son ingénieur lui imposait de baisser plus la cadence plus que Max et quand le team a refusé de figer les positions. Il s'est vu un instant devenir le premier Mexicain à mener le championnat du monde de F1 depuis Pedro Rodriguez en 1967. Mais Verstappen a mis un point d'honneur à signer le meilleur tour dans l'ultime ronde afin d'empocher l'unité bonus. Et de confirmer qu'il restait bien le leader du Mondial et du team...