Cette fois, le jeune Limbourgeois ne roulera pas au sein de l'écurie de Vincent Vosse. Il a en effet été recruté par le Racing Team Turkey, derrière lequel on retrouve l'équipe britannique TF Sport, pour prendre le volant de la belle Oreca-Gibson rouge écarlate aux couleurs de la Turquie. Il fera équipe avec le Turc Salih Yoluc, incontournable derrière l'opération, et le Britannique Tom Gamble, pilote officiel McLaren GT et ancien vice-champion ELMS avec United Autosport en LMP2.

"Je suis heureux d'être de retour au Mans cette année pour me battre pour la victoire en LMP2 Pro-Am avec Salih et Tom", commente Dries. "Nous pensons que nous constituons une équipe forme et avec TF Sport, je pense que nous avons une bonne chance de nous battre pour un bon résultat ! Je tiens également à remercier BMW Motorsport de m'avoir permis de participer à cette course !"

Notre petit doigt nous dit que le cadet des frères Vanthoor n'est pas le dernier Belge au départ des 24 Heures sarthoises cette année. Réponse au cours des prochaines semaines...