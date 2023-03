”Petit nègre” : Un ancien pilote de F1 condamné à une amende de près d’un million d'euros pour propos racistes

Trois fois champion du monde Formule 1 (1981, 1983 et 1987), Nelson Piquet, 70 ans, qui est le beau-père du double champion du monde actuel, Max Verstappen, avait commenté un accrochage entre le Néerlandais et Hamilton au GP de Grande-Bretagne, utilisant des termes considérés comme racistes et homophobes.

Il avait qualifié notamment le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton, de “neguinho”, traduction brésilienne du terme “nègre”. L’ancien pilote avait fait face alors à des réprimandes et à des condamnations de la part de la Formule 1, de l’équipe Mercedes ainsi que de la FIA. Piquet a également été déclaré persona non grata dans le paddock pendant les courses.