La chronique de Pascal Witmeur: d’autres Fernando Alonso, svp

Ah, j’allais oublier : à 10 ans, le petit Fernand annonçait à tout le quartier que, plus tard il serait centre avant du Real de Madrid (c’est tout !). J’ai tout eu : le père Alonso employé dans une usine de pétards et la mère vendeuse dans une parfumerie. Bref, passons donc aux choses sérieuses. Oui, Alonso est mon pilote favori et la F1 manque cruellement de ce type de pilote. Ils montent au créneau non-stop (sur la piste), n’hésitent pas à ouvrir leurs gueules et à provoquer. Tout en restant souriant et relax. J’adore. À part Hamilton et Verstappen, je ne vois pas d’autres grosses personnalités. Un mec, avec une pêche et une ambition pareille, à 41 ans… cela le fait.

Je rêve qu’il roule jusqu’à ses 50 ans. Cela décomplexerait ceux qui se sentent vieux et dépassés et calmerait tous ces jeunes généralement enclins à considérer les cinquantenaires comme des has-been. Jorge, mon nouveau copain asturien, m’a affirmé qu’Aston Martin devra comprendre comment utiliser son Fernando car il a un mode d’emploi compliqué, paraît-il. Aston doit le mettre dans un bon état d’esprit. Sans la moindre politique dans l’équipe. Il est allé plus loin en me précisant que Fernando peut devenir le pire ennemi de sa propre équipe, si les choses ne vont pas dans son sens. Il doit être le pivot du team et être reconnu comme tel. Puisse Aston Martin écouter les conseils de mon voisin de bar. En Espagne, ils sont convaincus que leur idole (beaucoup plus populaire là-bas que Carlos Sainz Junior) va nous gagner quelques Grands-Prix cette année. J’y crois moins mais j’en serais profondément heureux. “Salud” et vivement dimanche au GP d’Australie.