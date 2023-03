Le pilote Aston Martin a chaussé les tendres pour signer un chrono de 1:18.887 pour terminer avec quatre dixièmes d'avance sur Charles Leclerc (Ferrari) en deuxième position. Max Verstappen (Red Bull) a terminé troisième après avoir opté pour des pneus médiums, précédant George Russell (Mercedes) en quatrième position avec les durs.

Carlos Sainz (Ferrari) et Esteban Ocon (Alpine) ont pris les cinquième et sixième places, alors que Sergio Perez (Red Bull) était englué dans le trafic et ne pouvait faire mieux que le septième rang. Lando Norris (McLaren) est huitième devant Nico Hülkenberg (Haas) et Pierre Gasly (AlphaTauri) qui complètent le top 10.

Une séance de tests sous la pluie

Lorsque la pluie est arrivée, la plupart des pilotes ont profité de l'occasion pour passer les pneus pour piste humide pour la première fois avec les voitures 2023.

Lance Stroll (Aston Martin) a particulièrement eu du mal avec quelques écarts au virage 3, tandis que la faible motricité de Mercedes dans les virages lents était également criante.

Mais comme aucune pluie n'était prévue pour le reste du week-end, les 30 minutes sur les intermédiaires n'ont guère représenté que des tests en vue du futur.

La troisième séance libre du GP d'Australie aura lieu la nuit prochaine, à 3h30 du matin en Belgique, tandis que les qualifications débuteront à 7 heures du matin.