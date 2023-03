Piastri, le héros que tout un pays continent attend

Pour sa première visite au Down Under, Oscar Piastri espère évidemment connaître la même réussite, même si sa McLaren le forcera à se cracher sans les mains. Considéré comme un futur grand champion de la F1, lui qui a tout gagné dès sa première tentative dans les catégories inférieures, l’enfant de Melbourne est attendu comme l’espoir de toute une nation. Dès son arrivée à l’Albert Park, il a pu prendre conscience de l’engouement autour de lui. “C’est formidable de se rendre à Melbourne pour mon Grand Prix à domicile, commente Oscar. J’ai grandi dans la banlieue de la ville et c’est un sentiment particulier de revenir en tant que pilote de F1. L’ambiance s’annonce fantastique et j’ai hâte d’y être et d’en faire partie. J’ai vraiment hâte de voir tous les spectateurs et tous les fans papaye. Ce sera la première fois que je courrai à Albert Park et je suis sûr que ce sera une expérience dont je me souviendrai. Le temps est généralement changeant ici, alors la course pourrait être intéressante.”

Pour celui qui fut jadis… grid kid au Grand Prix, marquer ses premiers points en F1 sur ses terres serait une belle récompense. Le garçon mérite d’obtenir des résultats à la hauteur de son talent et c’est regrettable qu’il doive se coltiner une orange pas mure en 2023.