GP d'Australie : le pronostic de Martin Businaro

1er Max Verstappen : "Le Hollandais est dans une autre ligue cette année et cela s'est encore vu en qualifications où il a contrôlé ses adversaires. À moins d'être trahi par sa Red Bull, Mad Max sera intouchable ce dimanche. Verstappen est capable de gérer sa course et de lever le pied s'il le faut, tant sa RB19 est supérieure à la concurrence. Dans l'Albert Park, le leader du championnat devrait nous offrir une promenade de santé".

2ème Fernando Alonso : "Quatrième sur la grille, l'Espagnol devra se cracher dans les mains pour empocher un troisième podium consécutif. Mais son Aston Martin est redoutable dans la gestion des pneumatiques et si Verstappen semble être une cible hors de portée, Fernando devrait se débarrasser des Mercedes au coeur de la course. Alonso est d'ailleurs confiant pour ce week-end. L'AMR23 devrait à nouveau faire des merveilles en Australie et le double champion du monde le sait".

3ème George Russell : "Voir une Mercedes en première ligne est d'ores et déjà un exploit. George Russell a de nouveau prouvé qu'il était la nouvelle locomotive de l'écurie basée à Brackley en battant une fois de plus son illustre équipier Lewis Hamilton. Un podium, son premier de la saison, serait dès lors une juste récompense pour le jeune Britannique".