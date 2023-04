Max Verstappen a retrouvé les joies de la pole position ce samedi lors des qualifications du Grand Prix d'Australie. Le Hollandais, qui s'était déjà montré le plus véloce lors de la troisième séance d'essais libres plus tôt dans la journée, s'est montré le plus véloce en mettant tout le monde d'accord avec un chrono en 1:16.732.