Ainsi, avec seulement deux ou trois rondes avant le drapeau à damier, les pilotes jouent leur va-tout et prennent de gros risques avec des manœuvres parfois très agressives. Ce qui entraîne des accidents en chaîne. Ce qui s’est passé à deux tours de l’arrivée du GP d’Australie en est la preuve tacite.

Nous sommes en 2023. Si les pilotes sont des gladiateurs, on ne doit pas non plus les envoyer au casse-pipe. Il faut que la direction de course supprime le drapeau rouge quand il reste moins de 10 tours ou 50 kilomètres à parcourir afin de calmer les esprits. La F1 n’est pas un jeu de cirque. La sécurité des pilotes prime sur tout autre paramètre.