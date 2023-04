GP d'Australie : Verstappen au bout de l’étrange

Finalement, Niels Wittich et ses hommes ont pris la bonne décision en prenant le classement du tour précédent. C’est la règle FIA dans toute compétition : en cas de drapeau rouge, c’est le classement du tour ou du secteur précédant la neutralisation qui fait loi. De quoi faire les affaires de Fernando Alonso qui retrouvait grâce à ce petit jeu la troisième marche du podium alors qu’il était hors des points suite à son escarmouche avec Carlos Sainz. “C’était une montagne russe d’émotions, il s’est passé beaucoup de choses au début mais aussi à la fin, commente le pilote Aston Martin. C’était difficile de comprendre tout ce qui s’est passé depuis une heure. C’était une bonne course pour nous, on avait un bon rythme, mais Mercedes était très rapide et Lewis a fait un travail incroyable aujourd’hui, donc je n’ai pas pu être à son niveau, mais on est heureux de la troisième place”.

En attendant, cela fait une troisième médaille de bronze d’affilée pour le père Fernando. Et Aston Martin continue d’être aux anges de la sorte.

Verstappen : “C’était le bazar”

Un qui ne fut pas chahuté par les événements, c’est Max Verstappen. Si les Mercedes ont pris le dessus au départ, le Hollandais a rapidement récupéré son bien pour caracoler en tête. Avec deux victoires et une deuxième place, le double champion du monde est désormais seul au monde. “Pour ces drapeaux rouges, je ne sais pas… le premier est compréhensible, mais je ne comprends pas le deuxième, souffle-t-il. C’était le bazar mais on a survécu à tout ça, et surtout on a réussi à gagner, ce qui est le plus important”.

Si George Russell a été trahi par sa mécanique, Lewis Hamilton a retrouvé le podium en finissant deuxième et, surtout, sa motivation. “Je ne m’attendais pas à être deuxième et je suis très reconnaissant pour ça, sourit le pilote Mercedes. Compte tenu du retard en performance et du déficit de vitesse en ligne droite pour nous, surtout face à Red Bull, se battre avec Aston Martin est incroyable à ce moment de la saison. Je veux qu’on continue à se battre”.

Une joie qui contraste avec les visages fermés chez Ferrari. Leclerc jeté au premier tour par Stroll, Sainz hors des points après une pénalité, les Rouges quittent l’Australie bredouille. Les prochaines semaines promettent d’être longues à Maranello.