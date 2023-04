La Safety Car entrait en action et revenait en piste dès le septième tour quand Alex Albon (Williams) partait à la faute. George Russell (Mercedes), qui avait pris le meilleur sur Max Verstappen (Red Bull) au départ, en profitait pour s’arrêter… au moment où le drapeau rouge était brandi. De quoi renvoyer le Britannique au septième rang, qui laissait le leadership à son équipier Lewis Hamilton (Mercedes). Russell abandonnait ensuite au 17ème sur problème moteur. Assurément un dimanche à oublier pour George.

Verstappen ne mettait pas longtemps à avaler Hamilton. C’était chose faite au 12ème tour. Le Hollandais allait ensuite caracoler en tête mais son avance était réduite à néant suite à la perte de roue de Kevin Magnussen (Haas) qui entrainait la montée en piste de la voiture de sécurité à quatre tours de l’arrivée ! Un autre coup de théâtre surgissait juste après quand la direction de course décidait de brandir le drapeau rouge en raison des nombreux débris en piste.

Chaos total !

Le restart était chaotique avec Fernando Alonso (Aston Martin), expédié en toupie par Carlos Sainz (Ferrari), tandis que les Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon s'accrochaient au virage 2 et que l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda ainsi que la Williams de Logan Sargeant se retrouvaient dans le bac. Le drapeau rouge était logiquement brandi.

Après moult tergiversations, la course repartait pour un tour sous Safety Car avec le classement d'avant le restart. Ce qui signifiait que Alonso récupérait sa troisième place !

C'est donc Max Verstappen qui s'impose à l'issue d'un Grand Prix fou devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Après la pénalité de 5 secondes de Carlos Sainz suite à sa collision avec Alonso, Lance Stroll termine au pied du podium devant Sergio Perez (Red Bull) qui partait en fond de grille et décroche le meilleur tour en course. On retrouve ensuite Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas) et Oscar Piastri (McLaren) qui marque ses premiers en F1 à domicile. Le Top 10 est complété par Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri).